На канале Василия Уткина опубликовано сообщение

Спортивная Россия скорбит – на 53-м году жизни умер известный журналист и блестящий комментатор Василий Уткин. На канале Уткина в «Телеграме» было опубликовано сообщение от имени коллектива программы «Футбольный клуб». В этой программе Уткин регулярно делился своими мыслями о последних событиях в мире футбола.

«Друзья. Это правда. Васи больше нет с нами. Информация о церемонии прощания будет опубликована на этом канале позднее. Просим отнестись с пониманием. Мы, как и вы, потеряли друга, коллегу, учителя и просто очень хорошего человека», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Василий Уткин умер из-за тромба, нарушившего кровообращение.

Названа предварительная причина смерти Василия Уткина

Появилась новая информация о смерти Василия Уткина: первая попытка реанимации была успешной