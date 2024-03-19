Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал смерть Василия Уткина.

Специалист умер 19 марта. Предварительная причина смерти - тромбоэмболия легкочной артерии.

«Вася был самый, самый лучший, и я бы сказал, в журналистском кругу самый дотошный. Он был главарём этого нового журналистского направления после ухода таких как Саша Горбунов. Мне видится, что он подхватил это знамя, своеобразно занимается видением футбольной разной ситуации и у него такой независимый взгляд на вещи было. Он не отдавал просто на откуп интервьюируемому, а пытался всё это направить в своё русло», — сказал Игнатьев.