Букмекерская контора Fonbet сменила логотип на чёрно-белый из-за смерти Уткина

Букмекерская контора Fonbet сменила логотип на своём канале в «Телеграме» на чёрно-белый. Произошло это после трагического известия о смерти известного журналиста и комментатора Василия Уткина.

Стоит сказать, что Уткин сотрудничал с Fonbet. Журналист скончался на 53-м году жизни…

Как известно, Василий Уткин регулярно делал прогнозы на футбольные матчи и делился ими с болельщиками через свой телеграм-канал. Ещё в воскресенье он прогнозировал гол Жоау Фелиша в матче «Атлетико» - «Барселона», и этот прогноз оказался точным…

Названа предварительная причина смерти Василия Уткина

Появилась новая информация о смерти Василия Уткина: первая попытка реанимации была успешной