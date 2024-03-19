Арустамян – о смерти Уткина: «Что-то разбилось внутри, осталась пустота»

Известный футбольный комментатор, журналист и инсайдер Нобель Арустамян отреагировал на трагичную новость вторника в российском футболе. Из жизни в возрасте 52 лет ушёл Василий Уткин, известный футбольный комментатор, эксперт и функционер.

«Не могу поверить. У меня нет слов, что-то разбилось внутри. Осталась пустота. Вася навсегда лучший», - пишет Арустамян в своём телеграм-канале.

Напомним, что свою известность Уткин получил благодаря труду на телеканалах «НТВ» и «НТВ-плюс». В последние годы Василий руководил российской медиафутбольной командой «Эгриси».

Ранее на смерть Уткина отреагировали Сергей Силкин и Вячеслав Колосков.