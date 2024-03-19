Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал новости о смерти футбольного комментатора Василия Уткина.

Специалист умер 19 марта. Предварительная причина смерти - тромбоэмболия лёгкочной артерии.

«У меня с ним были разные отношения, честно говоря. Не всегда гладкие, по некоторым позициям разное было видение. По личностным отношениям тоже были споры, разногласия. Жизнь такая, но могу отметить, что несмотря на сложность отношений у него есть знание дела, высочайший профессионализм.

Он владеет предметом, о котором говорил, точные характеристики событий, которые происходили в футбольной жизни. В общем, яркий был человек, ещё раз повторяю, что у нас были сложные отношения, но это ни в коей мере не говорит о том, что я относился к нему предвзято. То, что он ушёл из жизни, для меня это вызывает большое сожаление и я выражаю соболезнования его семье и близким, и друзьям. Он был яркий человек в мире спортивной журналистики», - сказал Колосков.