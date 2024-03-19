Андронов – о смерти Уткина: «В принципе своей карьерой я ему обязан»

Алексей Андронов отреагировал на весть о смерти своего коллеги по цеху Василия Уткина. Знаменитого футбольного комментатора не стало во вторник, 19 марта.

«Что?! Что это еще такое?! Нет, как **** это может быть? Все знают, какие сложности у нас были в отношениях. Но я в принципе своей карьерой ему обязан. Да что там карьерой… Жизнью… Вася, Вася… RIP…», - пишет Андронов в своём телеграм-канале.

Напомним, что совсем недавно, 6 марта Василий Уткин отпраздновал свой 52-й день рождения. Бывший телекомментатор стал одним из самых узнаваемых представителей своей профессии не только в России, но и на всём постсоветском пространстве. На голосе Уткина из телевизора и футбольных компьютерных симуляторов выросли любители футбола в «нулевые», известен комментатор был даже за пределами футбола и спортивных каналов. Занимался Уткин не только комментированием, аналитикой, работой на ТВ, но и медиафутболом, у него была собственная команда «Эгриси».