«Вася… как так?»: Генич – о смерти Уткина

Известный комментатор и журналист Константин Генич прокомментировал информацию о смерти Василия Уткина.

«Охереть… Вася… как так?» – написал Генич в своём телеграм-канале.

Недавно Уткин написал:

«О, а у меня дата-то какая сегодня полукруглая! 17 марта 1989-го года меня взяли на работу во «Взгляд». 35 лет назад. Формально я не могу сказать, наверное, что это 35 лет работы именно на телевидении. А по сути - могу».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким Василия Уткина...