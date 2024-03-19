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«Вася… как так?»: Генич – о смерти Уткина

19 Марта 2024 • 19:26 Комментировать
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07.04 19:30

Известный комментатор и журналист Константин Генич прокомментировал информацию о смерти Василия Уткина.

«Охереть… Вася… как так?» – написал Генич в своём телеграм-канале.

Недавно Уткин написал:

«О, а у меня дата-то какая сегодня полукруглая! 17 марта 1989-го года меня взяли на работу во «Взгляд». 35 лет назад. Формально я не могу сказать, наверное, что это 35 лет работы именно на телевидении. А по сути - могу».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким Василия Уткина...

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Константин Генич

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