Появилась новая информация о смерти Василия Уткина: первая попытка реанимации была успешной

Спортивный мир скорбит – из жизни ушёл известный журналист Василий Уткин. Телеграм-канал Baza делится новой информацией о смерти Уткина. Так, у комментатора произошла остановка кровообращения из-за тромбов. Врачи реанимировали Уткина в течение 16 минут. Первая попытка реанимации оказалась успешной, но в скором времени кровообращение снова остановилось. После этого Василий скончался…

Точная причина смерти Василия Уткина будет определена после вскрытия тела.

Василию Уткину было 52 года. Он активно освещал футбол через свои каналы в «Телеграме» и YouTube.

Названа предварительная причина смерти Василия Уткина