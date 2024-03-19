Названа предварительная причина смерти Василия Уткина

На 53-м году жизни умер известный комментатор и журналист Василий Уткин. Как сообщает телеграм-канал Baza, Уткин во вторник был доставлен на машине скорой помощи в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова. Врачи подключили Уткина к аппарату ИВЛ, но реанимационные мероприятия оказались безуспешными – в 16:01 мужчина скончался.

По предварительной информации, причиной смерти Василия Уткина является тромбоэмболия лёгочной артерии.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает искренние соболезнования семье и близким Василия Уткина.