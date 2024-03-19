Умер Василий Уткин

Трагические новости для футбольного мира. Из жизни ушёл известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин. Только недавно, 6 марта, он отпраздновал свой 52-й день рождения...

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Уткин умер из-за какой-то проблемы с сердцем.

Стоит сказать, что Василий Уткин регулярно делился своим мнением о событиях из мира футбола и делал прогнозы на матчи. Буквально на днях Уткин опубликовал на своём канале в YouTube очередной выпуск программы «Футбольный клуб». Отметим, что Уткин был владельцем команды «Эгриси» из Медиалиги.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким Василия Уткина...