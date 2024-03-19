«Забухал бы»: Карпин рассказал, что бы он делал, если бы знал, что ему осталось жить один год

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в ток-шоу сборной России «Разговор со сборной»: футболисты vs журналисты рассказал, чтобы он сделал, если бы у него остался один год жизни.

«Ну наслаждался бы жизнью. Может, забухал бы», — сказал Карпин в прямом эфире программы «Футболисты vs журналисты» в ВК видео.

21 марта сборная России под руководством Карпина проведёт товарищескую игру в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора. 25 числа национальная команда примет Парагвай.