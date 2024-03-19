Корнеев высказался по поводу слухов о работе в ЦСКА

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев дал комментарий по поводу появлявшейся информации о том, что он может возглавить селекционную службу ЦСКА.

«Нет, это неправда. Никогда не обсуждал с ЦСКА такую должность», - слова Корнеева приводит на своих страницах Metaratings.

После двадцати сыгранных туров ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на восемь зачётных баллов.

Ближайший матч чемпионата ЦСКА проведёт в субботу, 30 марта, - против «Сочи» на поле соперника.