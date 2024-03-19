Корнеев: «Угальде не будет делать разницу на поле, как это делал Промес»

Известный футбольный функционер Игорь Корнеев оценил зимний трансфер нападающего Манфреда Угальде в «Спартак».

По мнению Корнеева, Угальде не подходит для проекта «Спартака», причём не только из-за большой суммы трансфера.

«Он недостаточно силён индивидуально и не будет делать разницу на поле, как, например, это делал Промес. Вот такого качества игроки нужны «Спартаку», - цитирует Корнеева Metaratings.

21-летний Угальде провёл три официальных матча за «Спартак». Результативными действиями костариканец пока что не отмечался.

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.