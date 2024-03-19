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Александр Мостовой травмировался во время игры в падел-теннис

19 Марта 2024 • 18:16 Комментировать

Бывший российский футболист, а ныне эксперт и начинающий тренер Александр Мостовой рассказал о неприятной травме, полученной во время игры в падел-теннис. Это случилось на проходящем в Москве турнире по этому популярному виду спорта.

«Прошел обследование, и оно показало, что надорвал икроножную мышцу. Всё как в футболе», - приводит слова Мостового телеканал «Матч ТВ».

Как добавил Александр Владимирович, залечивать своё повреждение он будет не менее трёх грядущих недель. В данный момент бывший спартаковец ездит на физиопроцедуры.

«Сегодня вот как раз в первый раз был», - заключил он.
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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
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