Александр Мостовой травмировался во время игры в падел-теннис

Бывший российский футболист, а ныне эксперт и начинающий тренер Александр Мостовой рассказал о неприятной травме, полученной во время игры в падел-теннис. Это случилось на проходящем в Москве турнире по этому популярному виду спорта.

«Прошел обследование, и оно показало, что надорвал икроножную мышцу. Всё как в футболе», - приводит слова Мостового телеканал «Матч ТВ».

Как добавил Александр Владимирович, залечивать своё повреждение он будет не менее трёх грядущих недель. В данный момент бывший спартаковец ездит на физиопроцедуры.

«Сегодня вот как раз в первый раз был», - заключил он.