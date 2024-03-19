РПЛ приняла решение по мячам на следующий сезон

Российская премьер-лига приняла решение по игровым мячам, которые будут использоваться в следующем сезоне. Было решено, что в чемпионате России будут играть мячами от компании Nike.

«Общее собрание РПЛ утвердило в качестве официального игрового мяча сезона 2024/25 мяч бренда Nike», - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

В настоящий момент чемпионат России находится на паузе, связанной с матчами национальных сборных. После двадцати туров первое место в турнирной таблице занимает «Зенит» (40 очков), второе – «Краснодар» (39 очков), а третье – «Динамо» (38 очков).

Матчи двадцать первого тура Премьер-лиги пройдут 29, 30 и 31 марта.