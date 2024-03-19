Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Капитан «Зенита» назвал двух лучших левых защитников РПЛ

19 Марта 2024 • 17:38 Комментировать

Дуглас Сантос уже не первый год играет на левом фланге линии обороны питерского «Зенита». Бразилец назвал двух лучших игроков его амплуа в рамках Российской премьер-лиги – ими оказались два игрока московских клубов.

«Это Дмитрий Скопинцев из «Динамо» с хорошей техникой, дриблингом и, пожалуй, Наир Тикнизян. Единственное, в последнее время он чаще задействован ближе к атаке», - приводит слова Сантоса «РИА Новости».

Минувшей зимой Сантос остался без своего сменщика – питерский клуб (пока не окончательно, а лишь уйдя в дубль) покинул Данил Круговой. Бразилец рассказал ранее то, что он об этом думает.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Скопинцев Наир Тикнизян Дуглас Сантос ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» «Рома» потеряла Дибалу Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала»
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
В МОК призвали спортсменов отказаться от участия в Играх Дружбы в России Омский «Авангард» расторг контракт с главным тренером «Салават Юлаев» подтвердил смерть Константина Кольцова «Трактор» в овертайме одолел «Динамо» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» поиздевался над «Авангардом» во втором матче серии плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Марта
17:58 · Россия. Премьер-лига
РФС прекратил производство по делу футболиста Сорокина в отношении «Рубина»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Дзюба не готов к чемпионату» 1
17:38 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Зенита» назвал двух лучших левых защитников РПЛ
17:37 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Ивичу было сложно принять откровенно слабую работу спортивного блока «Краснодара»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Тихонов считает, что «Спартак» может уволить Абаскаля по ходу сезона
17:24 · Россия. Премьер-лига
Пилипчук оставил пост главного тренера «Шерифа» официально
17:24 · Россия. Премьер-лига
Корнеев оценил работу «Зенита» на зимнем рынке
17:18 · Россия. Премьер-лига
Корнеев рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Захарян что, делал разницу? Бителло и Карраскаль на голову сильнее»
17:05 · Россия. Премьер-лига
Отец бывшего игрока ЦСКА Ерёменко: «Желание продолжать карьеру у Ромы есть»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал, что часто общается с Тюкавиным
16:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев назвал «Химки» сильнейшей командой Мелбет-Первой лиги
16:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев — об опасениях за выход в РПЛ: «У «Химок» всё будет хорошо»
16:16 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Атлетико» высказался о проблемах спартаковца Промеса
15:57 · Россия. Премьер-лига
Правило офсайда может серьёзно измениться 2 фото
Все новости
Рекомендуем