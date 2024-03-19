Капитан «Зенита» назвал двух лучших левых защитников РПЛ

Дуглас Сантос уже не первый год играет на левом фланге линии обороны питерского «Зенита». Бразилец назвал двух лучших игроков его амплуа в рамках Российской премьер-лиги – ими оказались два игрока московских клубов.

«Это Дмитрий Скопинцев из «Динамо» с хорошей техникой, дриблингом и, пожалуй, Наир Тикнизян. Единственное, в последнее время он чаще задействован ближе к атаке», - приводит слова Сантоса «РИА Новости».

Минувшей зимой Сантос остался без своего сменщика – питерский клуб (пока не окончательно, а лишь уйдя в дубль) покинул Данил Круговой. Бразилец рассказал ранее то, что он об этом думает.