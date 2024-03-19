Корнеев: «Ивичу было сложно принять откровенно слабую работу спортивного блока «Краснодара»

Известный футбольный функционер Игорь Корнеев дал комментарий по поводу отставки Владимира Ивича с должности главного тренера «Краснодара».

Как известно, Ивич был уволен уже после трёх весенних матчей (ничья, два поражения). «Краснодар» сначала потерял лидерство в Премьер-лиге, а затем вылетел из Кубка России.

«Ивич – не конфликтный человек, не знаю, были ли у него проблемы с руководством «Краснодара». Но как профессионалу ему было сложно принять откровенно слабую работу спортивного блока, который отвечает за первую команду», - цитирует Корнеева Metaratings.

Корнеев добавил, что Ивичу с его амбициями было сложно работать в проекте, где задача выигрывать титулы не является приоритетной.

Стоит напомнить, что новым главным тренером «Краснодара» стал Мурад Мусаев, который ранее уже работал с командой.