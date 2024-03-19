Корнеев оценил работу «Зенита» на зимнем рынке

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил работу питерского клуба на зимнем трансферном рынке.

По мнению Корнеева, среди клубов РПЛ «Зенит» потрудился на рынке зимой лучше всех.

«Зенит» отлично усилился, Нино и Педро – это точно игроки для проекта, очень качественные. Артур тоже интересный игрок, но по позиции он больше десятка, чем вингер», - цитирует Корнеева Metaratings.

Также Корнеев отметил, что «Зенит» ослабил «Краснодар», подписав в полузащиту Ильзата Ахметова.

После двадцати сыгранных туров «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата России.