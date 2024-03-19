Корнеев рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»

Футбольный функционер Игорь Корнеев дал ответ на вопрос, не промедлил ли московский «Спартак» с отставкой Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

«Без сомнения, промедлил! «Спартаку» нужен тренер, который знает, как выигрывать титулы, а не экспериментатор», - цитирует Корнеева Metaratings.

На текущий момент «Спартак» Абаскаля располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От находящегося на вершине «Зенита» «красно-белые» отстают на девять очков. Следующий матч спартаковцы проведут 30 марта – против «Урала» на своём поле.

Отметим, что Гильермо Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года.