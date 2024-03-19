Корнеев: «Захарян что, делал разницу? Бителло и Карраскаль на голову сильнее»

Известный футбольный функционер Игорь Корнеев ответил на вопрос, смогли ли Бителло и Хорхе Карраскаль заменить Арсена Захаряна в «Динамо». Как известно, прошлым летом Захарян покинул московскую команду и перебрался в «Реал Сосьедад».

«Заменить Захаряна? Он что, делал разницу? Бителло и Карраскаль по своим качествам на голову сильнее Арсена. До его трансфера в «Реал Сосьедад» не помню ни одной игры, где бы он блистал», - цитирует Корнеева Metaratings.

Отметим, что в 31 матче за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

«Динамо» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт всего лишь на два зачётных балла.