Отец бывшего игрока ЦСКА Ерёменко: «Желание продолжать карьеру у Ромы есть»

Алексей Ерёменко, отец бывшего полузащитник ЦСКА Романа Ерёменко, высказался о будущем 37-летнего футболиста, который сейчас находится в статусе свободного агента.

«Сейчас Роман в Финлиядии с семьёй. Желание продолжать карьеру есть, но пока Рома ждёт», — приводит слова Алексея Ерёменко «Чемпионат».

Последним местом работы Ерёменко был клуб «Хонка», который футболист покинул в начале нынешнего года. Ранее он выступал за ЦСКА, «Спартак», «Рубин», «Ростов», «Удинезе» и киевское «Динамо».

Отметим, что Ерёменко является чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.