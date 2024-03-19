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На спартаковца Промеса не заведут уголовное дело в России

19 Марта 2024 • 16:07 Комментировать (2)

В СМИ появилась информация о том, что у Квинси Промеса после Нидерландов и ОАЭ могут возникнуть проблемы с законом и в России. Сообщалось, что в отношении футболиста «Спартака» могут завести уголовное дело по неуплате налогов.

Телеграм-канал «Мутко против» обращает внимание на тот факт, что задолженность Промеса не дотягивает до уголовного дела по статье 199 УК РФ. Дело по этой статье возбуждают при задолженности в крупном (более 2,7 млн рублей) или особо крупном (более 13,5 млн рублей) размерах в пределах трёх финансовых лет.

Таким образом, на Промеса уголовное дело в России не заведут.

В настоящий момент Квинси Промес находится под арестом в ОАЭ. Футболиста «Спартака» могут выдать Нидерландам, где ранее он получил семь с половиной лет тюрьмы по двум делам. Поданы апелляции.

Появилась информация о жизни Промеса за решёткой

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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Комментарии (2) Все комментарии
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One Live
19 Марта 2024 в 16:17
Сами новости придумывают)))
Volond
19 Марта 2024 в 16:11
Бгг-2
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