На спартаковца Промеса не заведут уголовное дело в России

В СМИ появилась информация о том, что у Квинси Промеса после Нидерландов и ОАЭ могут возникнуть проблемы с законом и в России. Сообщалось, что в отношении футболиста «Спартака» могут завести уголовное дело по неуплате налогов.

Телеграм-канал «Мутко против» обращает внимание на тот факт, что задолженность Промеса не дотягивает до уголовного дела по статье 199 УК РФ. Дело по этой статье возбуждают при задолженности в крупном (более 2,7 млн рублей) или особо крупном (более 13,5 млн рублей) размерах в пределах трёх финансовых лет.

Таким образом, на Промеса уголовное дело в России не заведут.

В настоящий момент Квинси Промес находится под арестом в ОАЭ. Футболиста «Спартака» могут выдать Нидерландам, где ранее он получил семь с половиной лет тюрьмы по двум делам. Поданы апелляции.

Появилась информация о жизни Промеса за решёткой