Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Правило офсайда может серьёзно измениться фото

19 Марта 2024 • 15:57 Комментировать (1)

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) запланировал новые тесты по правилу офсайда. Речь идёт о том, чтобы положение «вне игры» фиксировалось только в том случае, если весь корпус атакующего игрока в момент паса находится ближе к воротам, чем предпоследний игрок обороняющейся команды. Инфографику приводит 433.

Если тесты окажутся успешными, правило офсайда в футболе может измениться. Сейчас офсайд фиксируется в случае, если любая часть тела, которой можно забить гол, в момент паса находится ближе, чем предпоследний обороняющийся игрок.

Изменение правила офсайда может дать серьёзное преимущество атакующим игрокам.

Как известно, именно IFAB регулирует правила футбола. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Судейство IFAB
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Барсафобия
19 Марта 2024 в 15:59
давайте так сделайте!
«Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» «Рома» потеряла Дибалу Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Гюндоган: «Нынешняя «Барселона» не похожа на ту команду, которая была в прошлом»
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
В МОК призвали спортсменов отказаться от участия в Играх Дружбы в России Омский «Авангард» расторг контракт с главным тренером «Салават Юлаев» подтвердил смерть Константина Кольцова «Трактор» в овертайме одолел «Динамо» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» поиздевался над «Авангардом» во втором матче серии плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Марта
16:16 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Атлетико» высказался о проблемах спартаковца Промеса
15:57 · Россия. Премьер-лига
Правило офсайда может серьёзно измениться 1 фото
15:46 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «После увольнения Ивича для «Краснодара» ничего не изменилось»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Медведев видит в сборной России не двоих, а пятерых игроков «Зенита»
15:18 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Кади не покинет «Краснодар» из-за ухода Ивича»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «На генетическом уровне невозможно, чтобы меня позвали в «Спартак» 2
15:04 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: Пользы «Локомотиву» от Дзюбы пока нет
14:42 · Россия. Премьер-лига
Джанашия: «Дзюба — один из лучших нападающих на сегодняшний день»
14:25 · Россия. Премьер-лига
Тимошенко: «Приятно, что ЦСКА интересуется мной»
14:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Родины» Султонов: «Главная задача — побеждать в каждой игре и попасть в РПЛ»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Чемпионский «Зенит» вернулся»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Радич: «С Ивичем «Спартак» будет бороться за чемпионство»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Радич — об отставке Ивича: «В «Краснодаре» ожидали, что будут у «Зенита» выигрывать 10 очков?»
13:21 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Локомотив» выглядит тяжело, будто сезон уже позади»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Радич: «Зенит» имеет лучший ростер футболистов, противостоять им тяжело»
Все новости
Рекомендуем