Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) запланировал новые тесты по правилу офсайда. Речь идёт о том, чтобы положение «вне игры» фиксировалось только в том случае, если весь корпус атакующего игрока в момент паса находится ближе к воротам, чем предпоследний игрок обороняющейся команды. Инфографику приводит 433.

Если тесты окажутся успешными, правило офсайда в футболе может измениться. Сейчас офсайд фиксируется в случае, если любая часть тела, которой можно забить гол, в момент паса находится ближе, чем предпоследний обороняющийся игрок.

Изменение правила офсайда может дать серьёзное преимущество атакующим игрокам.

Как известно, именно IFAB регулирует правила футбола.