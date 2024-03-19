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Новиков: «На генетическом уровне невозможно, чтобы меня позвали в «Спартак»

19 Марта 2024 • 15:05 Комментировать (1)
Волгарь
...
Нефтехимик
24.03 16:00

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков рассказал, сможет ли он когда-нибудь возглавить «Спартак».

Напомним, ранее 43-летний специалист работал в московском «Динамо».

«Невозможно на генетическом уровне. Во-первых, меня туда никто не позовёт. Во-вторых, я туда никогда не пойду», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

После 23 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Нефтехимик» Новикова расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 33 очка. В нижнекамском клубе тренер работает с января 2021 года.

Свой ближайший матч «Нефтехимик» проведёт 24 марта против «Волгаря». Начало — в 16:00 по московскому времени.

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ВОЛГАРЬ НЕФТЕХИМИК
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nadezhda
19 Марта 2024 в 15:38
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