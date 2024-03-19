Тимошенко: «Приятно, что ЦСКА интересуется мной»

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко высказался об интересе к себе со стороны ЦСКА.

По словам футболиста, ему приятно слышать об интересе московского клуба.

«Приятно, что такая команда мной интересуется. Будем работать дальше, чтобы эти клубы приблизились или мы с «Родиной» вышли в РПЛ», — цитирует Тимошенко «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 24-летний Тимошенко провёл за «Родину» 24 матча, в которых забил 14 голов. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 900 тысяч евро.

После 23 туров Мелбет-Первой лиги «Родина» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Химок» на пять очков.