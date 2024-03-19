Вингер стамбульского «Галатасарая» Керем Актюркоглу находится в трансферном шорт-листе московского «Спартака». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

При этом никаких предложений от «красно-белых» в адрес турецкого клуба не поступало. Сам футболист хотел бы продолжить карьеру либо у себя на родине, либо переехать в сильный европейский топ-клуб.

В нынешнем сезоне Керем поучаствовал в 45 матчах, записав на свой счет 14 забитых мячей и восемь голевых передач. Контракт Актюркоглу с «Галатасараем» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 17 миллионов евро.