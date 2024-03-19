Сенников оценил игру «Локомотива» весной

Экс-защитник столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об игре «железнодорожников» в весенней части сезона.
«У «Локомотива» неудачный старт по результату, но проиграли только одну игру. Не вижу ничего критичного. Состав у них хороший, игроки набирают форму. В ближайших турах доберут свои очки», - приводит слова Сенникова «Чемпионат».
После 30 туров Российской премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова набрали 32 балла и занимают пятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче чемпионата «Локомотив» на домашнем стадионе примет «Краснодар».
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