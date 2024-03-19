Орлов оценил шансы «Динамо» в борьбе за золотые медали

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов оценил перспективы «Динамо» в борьбе за чемпионский титул.

Напомним, после 20 туров РПЛ «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 10 игр.

«Они будут бороться за золотые медали. Мы не знаем, кто ещё может бороться, и поэтому так не надо говорить, что все должны тянуться до «Зенита». «Зенит» неизвестно как сам будет играть», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт 30 марта против «Ростова». Начало этой встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.