Один из лидеров чемпионата Испании интересуется Сперцяном

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Жироне».

Как сообщает «РБ Спорт», интерес к армянскому футболисту проявляет «Жирона», занимающая сейчас третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Отмечается, что в январе испанский клуб уже контактировал с окружением игрока, однако в агентстве Сперцяна хотят трудоустроить футболиста в Италии.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провёл за «Краснодар» 23 матча, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 18 миллионов евро.

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. От лидирующего «Зенита» «быки» сейчас отстают на один балл.