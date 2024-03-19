Гордюшенко: «Я хотел бы вернуться в ЦСКА»

Полузащитник «Родины» Астемир Гордюшенко, ранее выступавший за ЦСКА, признался, что хотел бы вернуться в стан «армейцев».

По словам 26-летнего футболиста, он соскучился по РПЛ, но в настоящий момент полностью сосредоточен на выступлениях в составе «Родины».

«Я хотел бы вернуться в ЦСКА, но сейчас у меня основная цель — выйти с «Родиной» в Премьер-лигу. У нас есть очень хорошие шансы на то, чтобы в этом сезоне её добиться», — приводит слова Гордюшенко «Чемпионат».

В текущем сезоне Гордюшенко провёл за «Родину» 24 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.