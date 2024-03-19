Полузащитник «Нефтехимика» Максим Петров, выступавший ранее за «Локомотив», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», после победы над лидером ФНЛ «Химками» поделился мнением о золотой гонке в РПЛ, а также выступлении «Локомотива».

- Ожидали, что удастся обыграть лидера чемпионата у него дома?

- Мы приезжали за победой, но понимали, кто такие «Химки». Знали, что матч будет тяжелый, но все равно рассчитывали на победу.

- Какие задачи стоят перед вашей командой до конца чемпионата?

- Мы неплохо стартовали весной и будем продолжать набирать очки. Наша задача – подняться как можно выше в таблице. Всегда ставим себе высокие цели.

- Команда сейчас полностью реализует свой потенциал, или можете побороться за переходные матчи?

- Всегда есть, куда прибавлять в каждом компоненте игры. Мы каждый день над этим работаем.

- Как оцениваете нынешний чемпионат РПЛ и золотую гонку?

- Интересный чемпионат получается. Давно такого не было, потому что обычно «Зенит» побеждает с большим отрывом. Тем интереснее за этим наблюдать. В золотой гонке симпатизирую «Краснодару». Там очень хорошая команда, молодая, быстрая, амбициозная.

- А как оцените выступление своей бывшей команды - «Локомотива»?

- Он неплохо идет. Хорошо играет в атаке. Над реализацией надо поработать и «железнодорожники» смогут подтянуться наверх. Не все пока получается, но команда играет неплохо, создает много моментов. На это интересно смотреть.

- Удивило, что Глушенкова не вызвали в сборную?

- Это решение тренерского штаба сборной. На мой взгляд, он заслуживает приглашения в национальную команду.

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- Кто сейчас нравится в «Локомотиве»?

- Могу выделить Тикнизяна. Это атакующий игрок, хотя является номинальным защитником. Всегда реализует свои моменты.

- В чем преимущества «железнодорожников» перед конкурентами в борьбе за медали?

- Хорошее нападение и техничная защита, которая может контролировать мяч.

- Вы отметили атаку, но Дзюба пока мало забивает.

- Во второй части сезона - да, не очень много. Но он сейчас не является футболистом стартового состав.

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- Это удивляет?

- Нет. Сулейманов - тоже очень неплохой нападающий. Плюс в команду пришел новый форвард. Поэтому конкуренция возросла. Всем надо бороться за место в составе.

- «Локомотив» включится в борьбу за медали?

- Шансы есть, но, наверное, не в этом чемпионате.

Елена Григорьевская