Футболист «Динамо» Фомин отреагировал на увольнение Ивича из «Краснодара»

Игрок столичного «Динамо» Даниил Фомин дал комментарий относительно отставки сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».
«Краснодар» при Ивиче - очень дисциплинированная команда. Казалось, что это хороший тренер. Как футболисты отреагируют на смену тренера - посмотрим, это самое интересное», - поделился мнением полузащитник в эфире программы «Футбол России».
Напомним, что новым главным тренером краснодарского коллектива был назначен Мурад Мусаев.
По итогам 20 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 39 баллов и находится на второй позиции в турнирной таблице.
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