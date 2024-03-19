Фомин высказался о своём будущем в «Динамо»

Хавбек московского «Динамо» Даниил Фомин высказался относительно своего будущего в столичном коллективе.
«Мне очень нравится в «Динамо». В этом клубе есть всё для развития футболиста. Если есть возможность - я буду приносить пользу клубу. А так - в футболе бывает всякое, поэтому посмотрим», - высказался полузащитник в эфире программы «Футбол России».
Напомним, что 27-летний игрок защищает цвета «бело-голубых» с 2020 года. В этом сезоне Фомин принял участие в 16 поединках чемпионата России, отметившись голевой передачей. Срок трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2025 года.
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