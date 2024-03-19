Фомин высказался о своём будущем в «Динамо»

«Мне очень нравится в «Динамо». В этом клубе есть всё для развития футболиста. Если есть возможность - я буду приносить пользу клубу. А так - в футболе бывает всякое, поэтому посмотрим», - высказался полузащитник в эфире программы «Футбол России».