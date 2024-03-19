Кудряшов - о Промесе: «Это значимая потеря для «Спартака»

Экс-футболист национальной сборной России Фёдор Кудряшов поделился мнением о том, как отразится на московском «Спартаке» потеря нападающего Квинси Промеса.

«Это значимая потеря для «Спартака». За те годы, которые он провёл в клубе, он стал лидером. Не думаю, что эта потеря пройдет безболезненно. Время на перестройку команде понадобится», - поведал Фёдор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Промес не смог вернуться вместе с командой в Москву после зимних сборов. Нидерландского футболиста задержали в аэропорту Дубая.

В текущем сезоне РПЛ Квинси забил шесть голов и сделал шесть ассистов в 17 играх.