Снейдер: «Промес раздражал меня»

Экс-полузащитник мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался о нападающем московского «Спартака» Квинси Промесе.
«Я испытывал раздражение к Промесу. Он и Депай вместе делали музыку между тренировками в сборной. Однажды за день до важной игры они очень громко включили песню. Тогда я пришел к ним в комнату и попросил прекратить. Мемфис сначала разозлился, но на следующий день признал, что я все сделал правильно», - передает слова Снейдера Veronica Offside.
Напомним, что Промес был арестован в ОАЭ и до сих пор не может покинуть страну. В Нидерландах футболиста приговорили на 7,5 лет тюрьмы.
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