Снейдер: «Промес раздражал меня»

«Я испытывал раздражение к Промесу. Он и Депай вместе делали музыку между тренировками в сборной. Однажды за день до важной игры они очень громко включили песню. Тогда я пришел к ним в комнату и попросил прекратить. Мемфис сначала разозлился, но на следующий день признал, что я все сделал правильно», - передает слова Снейдера Veronica Offside.