Харин: «Об интересе «Зенита» слышал, но до конкретики дело не дошло»

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин высказался об интересе к себе со стороны «Зенита».

Напомним, минувшей зимой ходили слухи о том, что петербургский клуб рассматривает Харина в качестве замены Данилу Круговому, решившему продолжить карьеру в ЦСКА.

«Об интересе «Зенита» слышал, но до конкретики дело не дошло», — цитирует Харина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Харин провёл за «Ахмат» 20 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,8 миллиона евро.

Свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт в четверг, 21 марта, против Сербии. Эта игра состоится в Москве на «ВТБ Арене».