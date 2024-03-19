Динияр Билялетдинов: «Динамо» пока сыровато, чтобы бороться с «Зенитом»

Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге. По его мнению, московское «Динамо» вряд ли сможет навязать борьбу за золотые медали.

«Очень быстро ситуация в РПЛ обернулась в пользу «Зенита». Семак все держит под контролем. А «Динамо» пока сыровато, чтобы бороться с «Зенитом» за чемпионство», - передает слова Билялетдинова «РБ Спорт».

После 20 сыгранных туров «Зенит» набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар», упустивший лидерство, с 39 очками идет вторым. «Динамо» (38) занимает третью позицию.