Бывший футболист московского «Спартака», воспитанник клубной академии «красно-белых» Павел Яковлев продолжит свою карьеру в российском медийном клубе «БроукБойз».

Яковлеву 32 года, он родился в подмосковных Люберцах. Ранее на российском этапе профессиональной карьеры Яковлев играл за родной «Спартак», а также «Крылья Советов», «Мордовию», махачкалинский «Анжи» и воронежский «Факел» в Премьер-лиге и ФНЛ.

Последним его клубом был «Елимай» из казахстанского города Семей. Всего в Казахстане Павел играл с 2021 года и сменил две команды, до этого он защищал цвета клуба «Кызыл-Жар».