Широков: «Не помню ни одного матча, в котором Андрей Мостовой преобразил бы игру»

Роман Широков, бывший игрок центра поля питерского «Зенита» и сборной России порассуждал об Андрее Мостовом. Этого полузащитника СМИ всё чаще связывают с будущим отъездом за границу, одним из кандидатов на игрока называлась «Тулуза», что выступает в Лиге 1.

«В первом матче весны против «Спартака» он был не очень. Потом, если команда хорошо играет - и он хорошо. Не помню матчей, где бы он один игру преобразил. С «Динамо» команда творила, и он тоже», - рассуждает Широков для «РБ Спорт».

В этом сезоне Андрей оформил три гола и один ассист в рамках 18 официальных матчей. В грядущем ноябре он отметит своё 27-летие.