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Широков: «Зиньковский может заменить Промеса»

18 Марта 2024 • 23:25 Комментировать

Роман Широков, бывший полузащитник сборной России порассуждал о том, кто из нынешних игроков московского «Спартака» может заменить Квинси Промеса и стать лидером атаки «красно-белых».

«Зиньковский может заменить Промеса при улучшении тех характеристик, о которых уже говорил — игра в отборе, единоборства. У него отличный шанс себя проявить в качестве лидера команды», - цитирует Широкова «РБ Спорт».

Широков отметил, что Зиньковский, возможно, уступает Промесу в плане атлетизма.,

«Но остальные качества - на уровне», - заключил Роман.

Промес, увы, сейчас находится не в расположении своего клуба, а в тюрьме в ОАЭ. Очень высока вероятность того, что Квинси экстрадируют в Нидерланды, где его ждёт тюремный срок.

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Спартак Москва Роман Широков Антон Зиньковский Квинси Промес ещё теги
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