Защитник сборной России Харин назвал свою слабость

Защитник грозненского «Ахмата» и национальной сборной России Евгений Харин назвал свою слабость – это страстная любовь к сладкому.

«Я очень люблю сладости, однако есть их стараюсь исключительно по праздникам», - говорит Харин для «РБ Спорт».

Вслед Евгений ответил на вопрос о том, с чем в расположении национальной сборной он пьёт чай. Ведь сладости в команде России – под запретом.

«Иногда с лимоном, иногда с орехами», - добавил футболист.

Сборная России проведёт свой первый контрольный матч недели уже в грядущий четверг – это 21 марта. Соперником в домашней игре станет сборная Сербии, участница Евро-2024.