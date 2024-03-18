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Защитник сборной России Харин назвал свою слабость

18 Марта 2024 • 21:51 Комментировать

Защитник грозненского «Ахмата» и национальной сборной России Евгений Харин назвал свою слабость – это страстная любовь к сладкому.

«Я очень люблю сладости, однако есть их стараюсь исключительно по праздникам», - говорит Харин для «РБ Спорт».

Вслед Евгений ответил на вопрос о том, с чем в расположении национальной сборной он пьёт чай. Ведь сладости в команде России – под запретом.

«Иногда с лимоном, иногда с орехами», - добавил футболист.

Сборная России проведёт свой первый контрольный матч недели уже в грядущий четверг – это 21 марта. Соперником в домашней игре станет сборная Сербии, участница Евро-2024.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Евгений Харин
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