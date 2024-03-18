Лодыгин сравнил РПЛ и Суперлигу Греции

Страж ворот «Панатинаикоса» и национальной сборной России Юрий Лодыгин высказался о Российской премьер-лиге и греческой Суперлиге. По словам Лодыгина, эти чемпионаты находятся практически на одном уровне.

«Греческий чемпионат сейчас не сильнее РПЛ. Думаю, турниры почти на одинаковом уровне. Хотя средние команды России сильнее, чем средние команды Греции и по условиям, и в игровом плане. Но если выделять первые пятёрки команд, то они на одном уровне», - цитирует Лодыгина Sport24.

Напомним, что Юрия Лодыгина вызвали в сборную России уже на следующий день после публикации списка игроков. В этом месяце команда Валерия Карпина проведёт товарищеские матчи против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).

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