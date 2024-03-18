Бушманов считает, что пауза на сборные поможет «Краснодару»

В третьей декаде марта футбольный мир уходит на паузу на матчи национальных сборных. Евгений Бушманов, российский футбольный тренер полагает, что пауза поможет «Краснодару», ушедшему на зимнюю паузу.

«Больше всего пауза сейчас пойдёт на пользу «Краснодару», команда от обороны стала больше играть, хотя и ранее в сезоне они не играли в остро атакующий футбол», - говорит Бушманов Legalbet.

Эксперт пояснил, что после зимней паузы «быки» сильнее прижимаются к своим воротам, что говорит не столько о физическом состоянии, сколько психологическом.

На прошлой неделе южан официально возглавил вернувшийся Мурад Мусаев, он заменил Владимира Ивича.