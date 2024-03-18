Борис Игнатьев: «В «Динамо» вся группа атаки показывает зрелую и творческую игру»

Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России и футбольный эксперт оценил игру московских динамовцев. Весной этот клуб ворвался в чемпионскую гонку Российской премьер-лиги.

«Динамо» - одна из немногих команд, показывающих содержательный футбол, а вся их группа атаки демонстрирует зрелую, творческую игру. В их распоряжении интересные ходы, против которых трудно найти противоядие», - делится Игнатьев для «Газеты.Ру».

Напомним, что «Динамо» на данный момент занимает третье место РПЛ, в активе «бело-голубых» 38 баллов и лишь двухочковое отставание от первого места.

В 21 туре столичному клубу предстоит принять у себя дома непростого соперника из второй половины таблицы – «Ростов», бодро начавший весну в Премьер-лиге с двух побед