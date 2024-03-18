Представители «Спартака» вернулись в Москву после ареста Промеса

В конце февраля Квинси Промес не смог улететь со «Спартаком» в Россию после завершения зимних сборов. В ОАЭ вместе с футболистом оставались представители службы безопасности «красно-белых». Они пытались помочь Промесу в ситуации на местном уровне – футболиста изначально задержали за оставление места ДТП.

Когда Промеса арестовали уже по запросу Нидерландов (ранее на родине футболист получил два тюремных срока), представители службы безопасности «Спартака» вернулись в Москву. Их пребывание в Дубае больше не имело смысла, пишет «Спорт-Экспресс».

Сейчас Промесу в ОАЭ помогают юристы.

Появилась информация о жизни Промеса за решёткой