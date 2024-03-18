Известна дата и время матча «Краснодар» - «Зенит»: РПЛ опубликовала расписание

Российская премьер-лига обнародовала расписание матчей на ближайшие три тура. Информацию приводим ниже с указанием московского времени.
22 тур
29 марта
19:30 «Динамо» - «Ростов»
30 марта
14:00 «Крылья Советов» - «Зенит»
16:30 «Сочи» - ЦСКА
17:30 «Балтика» - «Пари НН»
19:00 «Спартак» - «Урал»
31 марта
14:00 «Факел» - «Оренбург»
16:30 «Рубин» - «Ахмат»
19:30 «Локомотив» - «Краснодар»
23 тур
6 апреля
14:00 «Урал» - «Крылья Советов»
16:30 «Пари НН – «Краснодар»
20:00 «Ростов» - «Сочи»
7 апреля
14:00 ЦСКА – «Факел»
16:30 «Ахмат» - «Локомотив»
16:30 «Зенит» - «Балтика»
19:30 «Динамо» - «Спартак»
8 апреля
17:00 «Оренбург» - «Рубин»
24 тур
13 апреля
14:00 «Спартак» - «Сочи»
16:30 «Ахмат» - «Балтика»
17:00 «Краснодар» - «Зенит»
19:30 «Локомотив» - ЦСКА
14 апреля
12:00 «Оренбург» - «Пари НН»
14:15 «Урал» - «Динамо»
16:45 «Факел» - «Ростов»
19:00 «Крылья Советов» - «Рубин»
На текущий момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Зенит» (40 очков). Вторым идёт «Краснодар» (39), а тройку замыкает «Динамо» (38).
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