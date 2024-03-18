Известна дата и время матча «Краснодар» - «Зенит»: РПЛ опубликовала расписание

Российская премьер-лига обнародовала расписание матчей на ближайшие три тура. Информацию приводим ниже с указанием московского времени.

22 тур

29 марта

19:30 «Динамо» - «Ростов»

30 марта

14:00 «Крылья Советов» - «Зенит»

16:30 «Сочи» - ЦСКА

17:30 «Балтика» - «Пари НН»

19:00 «Спартак» - «Урал»

31 марта

14:00 «Факел» - «Оренбург»

16:30 «Рубин» - «Ахмат»

19:30 «Локомотив» - «Краснодар»

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23 тур

6 апреля

14:00 «Урал» - «Крылья Советов»

16:30 «Пари НН – «Краснодар»

20:00 «Ростов» - «Сочи»

7 апреля

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14:00 ЦСКА – «Факел»

16:30 «Ахмат» - «Локомотив»

16:30 «Зенит» - «Балтика»

19:30 «Динамо» - «Спартак»

8 апреля

17:00 «Оренбург» - «Рубин»

24 тур

13 апреля

14:00 «Спартак» - «Сочи»

16:30 «Ахмат» - «Балтика»

17:00 «Краснодар» - «Зенит»

19:30 «Локомотив» - ЦСКА

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14 апреля

12:00 «Оренбург» - «Пари НН»

14:15 «Урал» - «Динамо»

16:45 «Факел» - «Ростов»

19:00 «Крылья Советов» - «Рубин»

На текущий момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Зенит» (40 очков). Вторым идёт «Краснодар» (39), а тройку замыкает «Динамо» (38).