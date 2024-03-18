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Балахнин заявил, что и с Мусаевым «Краснодар» будет бороться за чемпионство

18 Марта 2024 • 19:05 Комментировать

Сергей Балахнин, бывший главный тренер «Ростова» и футбольный эксперт оценил приход на тренерский мостик «Краснодара» Мурада Мусаева. Он заменил уволенного из клуба за первые весенние результаты сербского специалиста Владимира Ивича.

«С Мусаевым «Краснодар» тоже будет бороться за чемпионство, это временное решение и оптимальный вариант для команды. Его назначение полностью логично», - делится Балахнин в комментарии «РБ Спорт».

Напомним, что при Ивиче в двух матчах марта «Краснодар» проиграл, ещё один «быки» свели к ничьей. Как итог – потерянное первое место таблицы и вылет из Пути регионов Кубка России.

Мусаев три последних года тренерской карьеры трудился в Азербайджане. Минувшей зимой Мурад стал свободным тренером, покинув «Сабах».

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Краснодар Сергей Балахнин Мурад Мусаев ещё теги
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