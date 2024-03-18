Сперцян: «Я всегда поддерживал связь с Мусаевым»

Эдуард Сперцян, полузащитник и один из лидеров сегодняшнего «Краснодара» высказался о Мураде Мусаеве. Этот молодой тренер пришёл в клуб на замену уволенному на прошлой неделе Владимиру Ивичу.

«Мы знакомы с Мурадом Олеговичем с академии, это один из моих первых тренеров. Я всегда поддерживал с ним связь», - говорит Сперцян Metaratings.

Предыдущие три года тренерской карьере Мурад Олегович тренировал в Азербайджане, его местом работы был бакинский «Сабах», но минувшей зимой специалист клуб покинул и стал свободным тренером.

Ранее Эдуард рассказал, как попрощался с покинувшим «быков» Ивичем.