Сперцян рассказал, как попрощался с уволенным Ивичем

На минувшей неделе российский футбол потрясла первая громкая отставка весны. Владимир Ивич, сербский главный тренер «Краснодара» покинул свой пост. Эдуард Сперцян, один из лидеров «быков» рассказал о том, как попрощался с уже бывшим главным тренером.

«После игры [c «Химками»] попрощаться не успел. На следующий день я уже улетел в сборную. Но я с ним созвонился. Как воспринял новость об отставке? Без комментариев», - говорит Эдуард порталу Metaratings.

Напомним, что при Ивиче «Краснодар» не победил в первых трёх матчах весны. Сначала клуб сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в 19 туре РПЛ, после в 20 туре проиграл «Ростову» в гостях (1:2). А 12 марта в Пути регионов Кубка России уступил сенсационно «Химкам» Андрея Талалаева (0:2) и выбыл из розыгрыша трофея.