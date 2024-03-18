Силкин: «Динамо» можно и нужно бороться за чемпионство

Экс-рулевой московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что команда может бороться за титул чемпиона России.

«Последнюю игру с «Зенитом» неудачно сыграли, теперь с нетерпением жду следующие матчи «Динамо». Хочется посмотреть, как команда сможет пережить это поражение. Ведь все серии рано или поздно заканчиваются. Бороться за первое место сложно, но можно и нужно», - цитирует Силкина «Чемпионат».

Напомним, что на прошлой неделе «Динамо» проиграло «Зениту» со счётом 0:2 и вылетело из Кубка России. Что касается Премьер-лиги, то после двадцати сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на третьей позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «бело-голубые» отстают на два очка.

Следующим соперником «Динамо» в чемпионате России будет «Ростов». Игра пройдёт после паузы, связанной с матчами сборных.